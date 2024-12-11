موضة شتاء 2025 للمحجبات.. أحدث الصيحات والألوان

اختيار ملابس شتاء 2025 على أحدث صيحات الموضة، حيرة تعاني منها الفتيات والسيدات المحجبات، اللاتي يحرصن على مواكبة كل جديد يطرأ على عالم الأزياء، بالإضافة إلى الألوان التي تجمع بين البساطة والذوق الرفيع.

السترات أو الكارديجان موضة شتاء 2025

السترات الصوفية ذات الأكمام الطويلة، تعد من موضة خريف 2024 وشتاء 2025، ويمكن ارتدائها على قميص وبنطلون أو «بلوزة وجيبة»، ويفضل اختيار الألوان الغامقة مثل الأسود والبني حتى تتماشى مع أطقم عديدة، أو اختيار السترات الصوفية ذات الألوان الهادئة، والتي يمكن أن تصبح أساس خزانة الملابس الشتوية و الخريفية، ويمكن ارتداء السترات على الملابس التي تشبه العباءة، لكنها ليست فضفاضة.

البونشو بألوانه المختلفة

البونشو بألوانه المختلفة، من موضة ملابس شتاء 2025، إذ عادت «الاستايلات» الكلاسيكية مع تعديلات بسيطة، ذات ألوان هادئة بعيدا عن الألوان الصاخبة، مما يؤدي إلى لمسة أنيقة لملابسك خلال فصل الشتاء، ويمكن ارتدائه مع الفساتين الواسعة و الضيقة أو السراويل الصوفية.

فساتين طويلة بألوان هادئة

الفساتين الطويلة بألوان هادئة، وليس بها أي نقوش، وذات طبقات و قصات واسعة، يمكن اختيارها ذات طبقة سميكة، حتى تعمل على تدفئة الجسم، حيث تتناسب مع موضة شتاء 2025، ويمكن اختيار فساتين مثل الكشاكش والدانتيل والتطريز.

موضة ألوان شتاء 2025

الألوان الترابية، التي تسود فصلي الخريف والشتاء، على مدار السنوات الماضية، أصبحت مملة، لذا يمكن الاتجاه إلى ألوان أخرى خلال شتاء 2025، مثل الأزرق، الوردي، الأصفر الزبدي والتركيبات غير الواضحة، مثل نقشة جلد النمر والأحمر، وغيرهما من النقشات القديمة، التي تعود إلى عالم الموضة مجددًا.