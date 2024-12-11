رحيل مفاجئ وشرط جزائي.. أرقام جوميز مع الزمالك قبل الوداع الأخير

غاب البرتغالي جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، عن مران الفريق وجمع متعلقاته وغادر برفقة جهازه المعاون؛ بعد أن ودع جوميز الفريق صباح اليوم ودعا الفريق لتحقيق البطولات، ورفض جوميز كافة محاولات إقناعه بالتراجع عن الرحيل، متمسكًا بالجهاز المعاون له في مهمته الجديدة.

وتداول أنباء أن رحيل جوميز جاء بعد الموافقة على قبول عرض الفتح السعودي، ودفع الشرط الجزائي للزمالك مقابل فسخ العقد بالتراضي. وتعاقد جوميز مع الزمالك في 1 فبراير الماضي وكان عقده مستمرا حتى 30 يونيو 2025 إلا أنه قرر الرحيل قبل نهاية مدته.