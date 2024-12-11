الجنايات تمنع التيك توكر "أنوش روتين" من التصرف في أموالها

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بتأييد قرار النائب العام الصادر ضد التيك توكر "نبوية جمعة" وشهرتها "أنوش روتين"، ومنعها من التصرف في أموالها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن مصطفى السيد، وعضوية المستشارين ايمن محمد محمد وحسام الدين فتحي، وأمانة سر وائل فرج ووليد رشاد.

وأحالت النيابة العامة المتهمة "نبوية" وشهرتها "أنوش" للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بغسيل الأموال المتحصلة عليها بطريقة غير شرعية من الإعلانات في مقاطع الفيديو خادشة للحياء على موقع التواصل الإجتماعي "تيك توك"، ومحاولة اصباغها بالصبغة الشرعية.