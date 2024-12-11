ads
الأربعاء 11 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الجنايات تمنع التيك توكر "أنوش روتين" من التصرف في أموالها

أنوش
أنوش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بتأييد قرار النائب العام الصادر ضد التيك توكر "نبوية جمعة" وشهرتها "أنوش روتين"، ومنعها من التصرف في أموالها.

 عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن مصطفى السيد، وعضوية المستشارين ايمن محمد محمد وحسام الدين فتحي، وأمانة سر وائل فرج ووليد رشاد. 

وأحالت النيابة العامة المتهمة "نبوية" وشهرتها "أنوش" للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بغسيل الأموال المتحصلة عليها بطريقة غير شرعية من الإعلانات في مقاطع الفيديو خادشة للحياء على موقع التواصل الإجتماعي "تيك توك"، ومحاولة اصباغها بالصبغة الشرعية.

محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام المستشار حسن مصطفى السيد مقاطع الفيديو خادشة للحياء