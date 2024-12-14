كأس إنتركونتيننتال.. وسام أبو علي فرس الرهان في الأهلي أمام باتشوكا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مواجهة مصيرية في كأس إنتركونتيننتال عندما يواجه نظيره باتشوكا المكسيكي، في السابعة مساء اليوم السبت، على استاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال، لتحديد الفائز بكأس التحدي، والمتأهل إلى مواجهة ريال مدريد في النهائي.

وسيكون المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي "فرس رهان" جماهير النادي الأهلي في موقعة نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال من أجل قيادة الفريق للفوز والتأهل إلى أول نهائي عالمي في تاريخ المارد الأحمر ومواجهة ريال مدريد الإسباني على كأس إنتركونتيننتال.

ويحظى وسام أبو علي بثقة كبيرة لدى الجهاز الفني ومسؤولي وجماهير النادي الأهلي بعدما كان النجم الأول للفريق الأحمر في الموسم الماضي وخلال 6 شهور فقط من التعاقد معه أثبت أنه صفقة رابحة ونجم من العيار الثقيل بعدما قاد الأهلي للفوز بالدوري ودوري أبطال إفريقيا والسوبر المصري وكأس القارات الثلاثية، كما أنه حقق لقب هداف الدوري متفوقا على جميع المنافسين رغم أنه لعب نصف موسم فقط مع الفريق بعد التعاقد معه في يناير الماضي.

ودخل "الفدائي" قلوب الجماهير الحمراء بأهدافه الحاسمة خلال الموسم الماضي والتي قادت الفريق للتتويج بالألقاب المحلية والقارية والعالمية لتتغنى به الجماهير الحمراء والتي أطلقت عليه لقب "سفاح حراس المرمى" حيث خاض المهاجم الفلسطيني 35 مباراة مع الأهلي حتى الآن تمكن من تسجيل 24 هدفا وصنع 7 أهداف ليكون النجم الأول للفريق في موسم التتويجات.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا

يلتقي الأهلي مع باتشوكا مساء اليوم السبت على كأس التحدي، ويتأهل الفائز بالمباراة لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في نهائي بطولة كأس القارات للأندية.

وكان الأهلي قد تأهل إلى كأس التحدي بعد الفوز على العين الإماراتي، فيما فاز فريق باتشوكا المكسيكي على بوتافوجو البرازيلي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس بديربي الأمريكتين.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال 2024

أعلنت شبكة بي إن سبورتس حصولها على حقوق بث مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال، وسوف تنقل على الهواء مباشرة مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي الليلة.

وأوضحت شبكة بي إن سبورتس أنها نجحت في الحصول على حقوق بث المباريات الثلاث لكأس إنتركونتيننتال في قطر عبر قنواتها على الهواء مباشرةً، على أن يسبقها ويليها استوديو تحليلي للمباريات بحضور كوكبة من نجوم الكرة.

قائمة الأهلي في رحلة قطر

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القائمة الرسمية التي تسافر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وضم مارسيل كولر جميع لاعبي الفريق، باستثناء المصابين مصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول.

وجاءت قائمة الأهلي في رحلة قطر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وأشرف داري ويحيى عطية الله وكريم الدبيس، ومحمد عبد الله.

خط الوسط: كريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة، وطاهر محمد طاهر وسمير محمد.

خط الهجوم: محمود كهربا، ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم.