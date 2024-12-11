8 فوائد لتناول الفاكهة على معدة فارغة.. تعرف عليها

تحتوي الفاكهة على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وتعمل على تعزيز المناعة والحد من الأنيميا، ولكن يجب اختيار التوقيت المناسب لتناول الفواكه، حتى لا تسبب عسر هضم، أو تكون الغازات في المعدة.

وخلال السطور التالية نوضح الوقت الأمثل لتناول الفواكه، وفوائد تناولها على معدة فارغة، وأضرار تناولها عند امتلاء المعدة:

أولًا فوائد تناولها على معدة فارغة..

1- تسريع امتصاص الفيتامينات و الأملاح المعدنية الموجودة بها.

2- حماية الجسم من الإصابة بالإمساك ولكن يجب تناول كمية كافية من المياه بجانبها.

3- تقليل امتصاص سكر الأمعاء، وبالتالي تقليل نسبة سكر الدم.

4- تقليل نسبة الكوليسترول الضار.

5- تحتوي على الألياف التي تحمي من الإصابة بسرطان القولون، كما تعمل الألياف الموجودة في الخضروات على حماية الجسم من السرطان.

6- تحتوي على الحديد الذي يقلل من إصابة الجسم بالأنيميا، وأكثر الفواكه التي تحتوي على الحديد (البلح والكمثرى والموز والتفاح).

7- تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل على نضارة وصحة البشرة.

8- تقلل من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة.

أضرار تناول الفواكه على معدة ممتلئة

1- تسبب حدوث تخمر في المعدة.

2-تسبب حدوث عسر الهضم.

3-تؤدي إلى تكون الغازات.

4-تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي.