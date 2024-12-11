أنباء عن تعرض الفنان نبيل الحلفاوي لوعكة صحية مفاجئة

تداولت أخبار منذ قليل، عن تعرض الفنان القدير نبيل الحلفاوي لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، مما أثار قلق جمهوره ومحبيه.

نبيل الحلفاوي أبرز الفنانين المدعمين للقضية الفلسطينية

يعد الفنان نبيل الحلفاوي، واحد من أبرز الفنانين الذين قاموا بالعديد من الأعمال الفنية الوطنية الشهيرة، مثل دور ضابط المخابرات في مسلسل “رأفت الهجان” والدور الشهير في فيلم “الطريق الى إيلات” وأدوار أخرى عالقة في أذهان الجمهور.

ودائما ما يحرص عبر تدويناته الشهيرة من خلال موقع التواصل الاجتماعي “X” على نصرة القضية الفلسطينية، والحديث عن أبرز الأحداث التي تمر علينا يوميا تخص تلك القضية، واشتهر بالعديد من الآراء التي تتحدث عن دعم القضية الفلسطينية وأهل فلسطين، ومؤخرا نصرة اهل غزة ضد العدوان الاسرائيلي المستمر.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي في الأعمال الفنية، خلال فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشاركت في البطولة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.