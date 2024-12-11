وكيل "تعليم الجيزة" تتابع الفصول الدراسية والتقييمات الأسبوعية للتلاميذ

تابعت اليوم الأربعاء سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مدارس (برويش الابتدائية - عادل ناصر الإعدادية المشتركة - محمود رياض الابتدائية المشتركة - الفؤاد الإعدادية - كفر حميد الابتدائية المشتركة) التابعة لإدارة العياط التعليمية، وكان في استقبالها عبد التواب أمين مدير عام الأداة، بناء على تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وبمتابعة واشراف سعيد عطية وكيل الوزارة.

خلال الزيارة تفقدت “الخطيب” الفصول الدراسية وتابعت التقييمات الأسبوعية للتلاميذ، وسجلات تحضير السادة المعلمين وسجل 26 للقرائية.



وتابعت الخطيب سجلات المتابعة اليومية لمديري المدارس والسادة المعلمين وتفقدت شئون العاملين وشئون الطلبة.



وأثنت على الجهد المبذول من السادة مديري المدارس من حيث النظافة العامة وتنظيم العمل وتطبيق لائحة الانضباط وخلال الزيارة تم التنبيه المشدد علي ضرورة تواجد 5 سلوك وعلى جميع المعلمين وشئون الطلبة ، وضرورة أن تكون التقييمات بكراسات التلاميذ وليس أوراق.

كما تم التنبيه على أعمال النظافة العامة، ورصد الغياب اليومي، وضرورة تواجد سجلات خمسة سلوك بشئون الطلبة، كذلك التدقيق برصد أعمال التقييمات، وضرورة متابعة معلمي الحصة من قبل المعلم المشرف والتوجيه ومدير المدرسة، وضرورة عمل سجلات متابعة هيئة التدريس، وتفعيل سجلات القرائية.