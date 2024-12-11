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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

النمر يتابع أعمال التجهيزات تمهيدًا لافتتاح معرض"سوق اليوم الواحد"

جانب من المتابعه
جانب من المتابعه
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تابع خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية بتفقد أعمال التجهيزات الخاصة بفتح معرض"سوق اليوم الواحد" الجديد لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك بمقر موقف مصر القديم والمطل علي شارعي الروضة وسعد زغلول بمدينة أشمون والمقام على مساحة 600م، وبالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لسد إحتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية والإستراتيجية وبأسعار مخفضة تناسب الجميع .

وأشار النمر إلى  أنه سوف يتم التوسع بفتح عدد كبير من المعارض والمنافذ بمدينة أشمون وبكافة الوحدات المحلية، مؤكداً أن إقامة تلك المعارض تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للاغلاء وإرتفاع الأسعار .

يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء علي جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين ، وشدد النمر علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق.

الحملات التموينية السلع الأساسية والاستراتيجية السلع الغذائية الممارسات الاحتكارية المنوفية