النيابة الإدارية تعاين العقار المنهار في حي الوايلي بالقاهرة

أجرت النيابة الإدارية صباح اليوم الأربعاء، معاينةً لموقع العقار الكائن بحي الوايلي بمحافظة القاهرة، والذي انهار في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء؛ مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين من جراء الانهيار.

وقامت المستشارة أمنية إبراهيم - مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الثاني، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة برئاسة شرويت واكد – رئيس النيابة، وعضوية كل من محمود أبو زيد، ونوران عباس – وكيلي أول النيابة، وداليا جمال الدين – وكيل النيابة، وكلفتهم بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كل من مدير التنظيم ومهندس بحي الوايلي، ومفتش من مديرية الإسكان بالقاهرة، وقوة أمنية من شرطة المرافق.

وتبين من المعاينة: أن العقار رقم ٧٩ ج شارع العباسية التابع لحي الوايلي، عبارة عن دورٍ أرضي وخمسة طوابق علوية، وأنه ما بعد الساعة الرابعة بقليل فجر يوم أمس الثلاثاء انهار العقار بالكامل؛ مما أسفر عن وفاة ثمانية مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين.

حيث استمع فريق النيابة الإدارية لأقوال عددٍ من المواطنين من قاطني العقار المنهار وسكان العقارات المجاورة والشهود العيان للحادث، كما جرى سؤال عدد من مسؤولي الإدارة المحلية المتواجدين بمكان الواقعة، والاطلاع على ملف العقار بحي الوايلي.

وقد تولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الثاني، استكمال التحقيقات، حيث قرر الأستاذ محمود أبو زيد – وكيل أول النيابة استكمال سماع أقوال الشهود من سكان العقارات المجاورة وتكليف مفتش مديرية الإسكان بالقاهرة بإعداد تقرير فني حول الحادث. وجارٍ استكمال التحقيقات.