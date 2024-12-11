جامعة جنوب الوادي تطلق مشروع إكساب الطلاب مهارات القرن 21

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي انطلاق فعاليات مشروع إكساب طلاب الجامعة مهارات القرن 21 بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء والذي يتضمن مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية التي تساهم في تطوير قدرات الطلاب وتنمية حصيلتهم المعرفية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف عكاوي، أن الدورات تتضمن مقدمة في الأمن السيبراني، أساسيات الأمن السيبراني، إنترنت الأشياء والتحول الرقمي، أساسيات الشبكات، مقدمة في علم البيانات، تكنولوجيا المعلومات، القرصنة الأخلاقية.

تضم اللجنة التنفيذية للمشروع الدكتور احمد حلمي، مدير مركز التعليم الإلكتروني، الدكتور عماد علي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، ومستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات، الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة، أحمد حمدي، مدير عام مكتب رئيس الجامعة.