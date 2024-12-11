محافظ المنوفية يواصل مبادرة "رد الجميل" بدعم أكثر من 200 أسرة أولى بالرعاية

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مبادراته الإنسانية من خلال توزيع مساعدات مالية وعينية على أكثر من 200 حالة إنسانية في مختلف أنحاء المحافظة.

قام المحافظ بتوجيه مساعدات عاجلة إلى 100 أسرة أولى بالرعاية، حيث تم إيصال المساعدات إلى منازلهم، مراعاة لظروفهم الصحية الصعبة، وذلك بعد فحص ملفاتهم من قِبل لجنة مختصة.

وفي لقاء آخر ضمن سلسلة مبادرة "رد الجميل"، استقبل المحافظ 100 حالة أخرى من مختلف المراكز والقرى، حيث سلّمهم مساعدات مالية ومواد غذائية ولحوم بقيمة إجمالية بلغت 800 ألف جنيه، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس الشيوخ.

استجابة فورية لمطالب المواطنين

استمع اللواء أبو ليمون لمطالب المواطنين خلال اللقاء، ووجّه بسرعة حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما أمر بصرف كراسي متحركة لذوي الهمم، وتحويل 21 حالة مرضية إلى المستشفيات المتخصصة لإجراء الفحوصات اللازمة.

وكلف مديرية التضامن الاجتماعي بتسهيل صرف معاشات "تكافل وكرامة" لـ16 حالة، إضافة إلى توجيه مديرية التموين لدراسة إمكانية إضافة المواليد لبطاقات التموين لأكثر من 35 أسرة.

فرص عمل للأسر المحتاجة

في خطوة لدعم الأسر اقتصادياً، كلف المحافظ وكيل وزارة العمل بتوفير فرص عمل مناسبة في القطاع الخاص لبعض الحالات المستحقة.

رسالة دعم وتقدير

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجاً من خلال لجنة المساعدات بالمحافظة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه. وفي ختام اللقاء، أعرب المواطنون عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرات الإنسانية التي تعكس حرص المحافظ على تحسين ظروفهم المعيشية.