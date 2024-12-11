مدير "تعليم الجيزة" يقوم بجولة ميدانية لإدارتي الهرم وكرداسة.. صور

قاد سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، ورافق محمد حفني مدير إدارة المتابعة بالمديرية في جولة ميدانية مكثفة في إدارتي الهرم وكرداسة، مستهدفًا تعزيز الانضباط، دعم المتميزين، واتخاذ قرارات حاسمة لتحسين العملية التعليمية.

وجاء ذلك بناء علي توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وجاء ذلك انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية الحكيمة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أن بناء الإنسان هو أساس النهضة الوطنية."

وشملت الجولات عدد من الإدارات منها إدارة الهرم: وقفة صارمة مع التقصير وتكريم للإبداع .

1. مدرسة منشأة البكاري الثانوية بنات:

قرارات فورية ومسؤولية أبوية:

لاحظ السيد وكيل الوزارة غياب الانضباط، وتقصيرًا في تفعيل الإشراف، وغياب المعلمين عن الفصول.

تجمع عدد من الطالبات في طابور الصباح لتقديم شكوى عن تقاعس إحدى المعلمات عن الشرح داخل الفصل، واكتفائها بالتحضير فقط.

استمع وكيل الوزارة للطالبات ليس فقط بصفته الوظيفية، بل كأب حريص على مستقبل أبنائه، وأوصي بإلغاء ندب المعلمة وإعادتها إلى محافظتها الاصلية أسوان أكد عطية أن التعليم رسالة مقدسة، ولن يُسمح بأي تقصير يعرقل تقدم الطلاب.

2. مدرسة محمد سلامة الإعدادية بنات:نموذج يُحتذى به:أشاد عطيةبمستوى النظافة، انتظام الحضور، وتفعيل الأنشطة، وجه الشكر والتكريم داليا أحمد الشربيني مديرة المدرسة تقديرًا لتفانيها وجهودها التي انعكست على مستوى المدرسة.

3. مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات:انضباط أكاديمي:أثنى وكيل الوزارة على تفعيل سجل القرائية والخطة العلاجية مؤكدًا أن هذه الجهود تضع المدرسة كنموذج يحتذى به في إدارة الهرم.

4. مدرسة أمهات المؤمنين الابتدائية:وجد وكيل الوزارة أن المدرسة تتميز بنظامها، وتفعيل الخطة العلاجية وسجل القرائية رقم 26، ووجه الشكر لإدارة المدرسة، مشيدًا بالسيدة مديرة المدرسة على دورها القيادي البارز.

إدارة كرداسة: قرارات صارمة لدعم الانضباط

1. مدرسة الشهيد يوسف أنور:إجراءات تصحيحية: لاحظ وكيل الوزارة غياب الإشراف والنظافة، وأمر بتشكيل لجنة لمتابعة سير العملية التعليمية يوميًا، ورفع تقارير موثقة بالصور.

2. مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية:توجيهات واضحة:، شدد على تفعيل سجل القرائية والخطة العلاجية، وتفعيل الإشراف، ودور الأخصائي الاجتماعي لضمان جودة العملية التعليمية.

3. مدرسة الأمل الإعدادية بنات:تحفيز مع إجراءات تصحيحية:أشاد عطية بانضباط المدرسة، لكنه أوصى بتعليق العلم والقسم الوطني، والاهتمام بالنظافة، وتفعيل جروبات أولياء الأمور لضمان انتظام الطلاب حتى آخر يوم في الفصل الدراسي الأول ، رسالة وكيل الوزارة: التعليم أمانة ورسالة.

أكد سعيد عطية أن التعليم ليس مجرد مسؤولية وظيفية، بل هو أمانة وطنية يجب أن تُؤدى بإخلاص. وأوضح قائلاً:"معًا نضع طلابنا في مقدمة الصفوف، ونبني وطنًا ينافس عالميًا من خلال نظام تعليمي يُعلي قيم الانضباط والإبداع"بهذه الجولة، تؤكد مديرية التربية والتعليم بالجيزة التزامها الثابت بتحقيق الانضباط، دعم المتميزين، ومعالجة أوجه القصور، في إطار رؤية واضحة تجعل التعليم الركيزة الأساسية لتحقيق النهضة الوطنية.