كأس إنتركونتيننتال.. خالد مرتجى يستقبل وفد "فيفا" بمقر بعثة الأهلي في قطر

استقبل المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، المكلف بأعمال نائب رئيس النادي، اليوم الأربعاء وفداً من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» خلال زيارته لمقر بعثة الأهلي في قطر؛ لمراجعة الإجراءات الإدارية للبعثة.

وقام وفد الـ«فيفا» بمعاينة ملابس الفريق، ومراجعة التصاريح والتسجيل، والاطمئنان على سلامة كافة الإجراءات الإدارية للبعثة، وعدم وجود أي مخالفة فيما يخص الرعاية.

جاء ذلك بحضور حنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص، ووائل محمد، ومحمد أسامة، ممثلي الجهاز الإداري، وأحمد الطوخي، ممثلا عن إدارة التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم.

ويلتقي الأهلي في كأس التحدي يوم 14 ديسمبر الجاري مع الفائز من بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في المباراة التي تقام اليوم على «ديربي الأمريكيتين» على ملعب ٩٧٤ في قطر.

وصول بعثة الأهلي إلى قطر

كانت بعثة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد وصلت إلى قطر أمس على متن طائرة خاصة، استعدادًا لخوض مباراة كأس التحدي والتي يصعد الفائز بها إلى نهائي كاس القارات للأندية، لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

قائمة الأهلي في رحلة قطر

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القائمة الرسمية التي تسافر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال..

وضم مارسيل كولر جميع لاعبي الفريق، باستثناء المصابين مصطفي شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلى معلول.

وجاءت قائمة الأهلي في رحلة قطر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وأشرف داري ويحيي عطية الله وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

خط الوسط: كريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة، وطاهر محمد طاهر وسمير محمد.

خط الهجوم: محمود كهربا، ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم