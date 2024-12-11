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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي: الحوار المفتوح والبناء يسهم في تحقيق المزيد من الفهم المتبادل وتعزيز الصداقة بين مصر وأيرلندا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحوار المفتوح والبناء سيسهم في تحقيق المزيد من الفهم المتبادل وتعزيز الصداقة بين مصر وأيرلندا.

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر بين مصر وأيرلندا.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العلاقات المصرية الإيرلندية تاريخية وأن الزيارة فرصة لتعزيز الشراكة مع أيرلندا والارتقاء بها إلى مستويات جديدة.

واستقبل رئيس جمهورية أيرلندا مايكل هيجينز اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر الرئاسة بدبلن، حيث تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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