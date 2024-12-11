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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين في التحرش واستعراض القوة بمدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة 3 عاطلين  بالسجن المشدد 3 سنوات وتعويض 200 ألف جنيه لاتهامهم  بالتحرش واستعراض القوة وترهيب المواطنين، وتبديد الممتلكات وحيازة سلاح.

والقت قوات الأمن القبض على 3 متهمين إثر ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو تظهر تحرش مجموعة من الشباب ببعض الفتيات أثناء سيرهن في أحد الشوارع بالقاهرة.

وبناءً على الفحص والتحريات، تم تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، وعُثر بحوزتهم على الأسلحة المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وفقًا لما تم تصويره.

تم اتخاذ لإجراءات القانونية وتوالت النيابة العامة التحقيقات.

محكمة جنح مدينة نصر التحرش و استعراض القوة حيازة سلاح