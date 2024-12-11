البورصة تربح 6.2 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة شبه جماعية، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 6.2 مليار جنيه، مدعوما بمشتريات المستثمرين العرب، ليسجل في الختام 2,260 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 30,739.26 نقطة، وكذا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 13,510.01 نقطة.

كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.80%، ليغلق عند مستوى 8,520.61 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.5%، ليغلق عند مستوى 11,677.75 نقطة.

كما ارتفع مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.24% ليغلق عند 38,008.19 نقطة، وكذا مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 6,773.66 نقطة.

بينما تراجع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 3,172.35 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب الإتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 57.2 مليون جنيه، و 32 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 89.3 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3.6 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.3 مليار سهم، من 99.6 ألف صفقة منفذة.