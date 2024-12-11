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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

25 ديسمبر.. النطق بالحكم في استئناف اللاعب أيمن أشرف

ايمن اشرف
ايمن اشرف
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حجزت محكمة جنح مستأنف الوايلي استئناف اللاعب أيمن أشرف مدافع نادي البنك الأهلي على حكم حبسه 3 سنوات في قضية تبديد شيكات للنطق بالحكم بجلسة 25 ديسمبر

وكانت المحكمة المختصة عاقبت أيمن أشرف لاعب نادي البنك الأهلي، بالحبس 3 سنوات غيابيًا مع الشغل بتهمة اختلاس مبلغ 600 ألف جنيه.

وجاء في حيثيات الحكم على المتهم، بقيام المتهم باستلام المبلغ النقدي والمملوك للمجنى عليه على سبيل الأمانة، لتوصيله الآخر إلا أنه اختلسه لنفسه أضرارًا بمالكه وقدم سندا لدعواه صورة ضوئية من إيصال أمانة ثابت به استلام المتهم المبلغ النقدي من المجني عليه على سبيل الأمانة لتوصيله للآخر.

وأضافت المحكمة أنه تداولت الجنحة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث طلبت النيابة العامة عقاب المتهم بمواد الاتهام، ولم يمثل المتهم أو من ينوب عنه قانونا، فقررت المحكمة حجز الدعوى.

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