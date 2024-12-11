كأس إنتركونتيننتال.. حمدي فتحي يزور بعثة الأهلي في قطر

حرص حمدي فتحي، لاعب الأهلي السابق والمحترف حاليا في فريق الوكرة القطري، على زيارة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مقر إقامتها بقطر للمشاركة في كأس إنتركونتيننتال.

والتقي فتحي، بلاعبي الفريق الذين تزامل معهم خلال وجوده مع الأهلي وعاش معهم فترة من الانتصارات وتحقيق البطولات للنادي.

وحرص محمد الشناوي كابتن الفريق على الترحيب بزميله السابق حمدي فتحي، كذلك لاعبو الفريق رحبوا به كثيرا.

كانت بعثة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد وصلت إلى قطر أمس على متن طائرة خاصة؛ استعدادًا لخوض مباراة كأس التحدي والتي يصعد الفائز بها إلى نهائي كاس القارات للأندية، لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

ويلتقي الأهلي على كأس التحدي مع الفائز من بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي على ديربي الأمريكيتين المقرر إقامته اليوم.