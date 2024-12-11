الثقافة تعلن عن فتح باب التقدم لجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ56

أعلنت وزارة الثقافة من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، فتح باب التقدم لجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، المقرر إقامته في الفترة من 23 يناير المقبل حتى 5 فبراير 2025، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتستقبل الهيئة الأعمال بداية من 15 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير المقبل، بمقرها 1194 كورنيش النيل، رملة بولاق، محافظة القاهرة‬، وتأتي الجوائز في ستة عشر فرعًا منها: ثمانية مجالات وهي: (النقد الأدبي، الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، الكتاب العلمي في فرعي "الهندسة الوارثية- الهندسة الجينية"، والعلوم الإنسانية "دراسات إفريقية"، وكتاب الطفل)، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 عامًا هما: الرواية وعلوم المستقبل.

إضافة إلى عن ستة جوائز أخرى تمنح بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعدد من الهيئات الأخرى وهي: