محلل سياسي: العمليات الإسرائيلية في سوريا تخالف مواثيق الشرعية الدولية

قال المحلل السياسي أشرف العشري، إنّ هناك حالة من الاستغلال العسكري والسياسي لتطورات الأوضاع في سوريا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إذ توجد محاولة لتكريس الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة الجنوب وخاصة هضبة الجولان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ إسرائيل تسعى أن يكون لديها درجة كبيرة من التمركز والتموضع في جنوب سوريا من خلال توسيع المنطقة العازلة أو إزالتها والتغول بريف دمشق، ما يؤدي إلى استمرار التوتر بالمشهد السوري.

وتابع: «العمليات العسكرية الإسرائيلية على مدار الأيام الماضية أدت إلى وجود قصف لكل المعدات والمعسكرات والبحرية السورية والمطارات العسكرية كما حدث في القامشلي والمزة وعقربا، فضلا عن ما حدث في الأسطول البحري السوري في اللاذقية».

وواصل: «جرى تهديد وتخريب ونسف أكثر من 320 هدفا عسكريا في سوريا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما يخالف القانون الدولي ومواثيق الشرعية الدولية ويتنافى مع اتفاقية فض الاشتباك الموقعة في جنيف عام 1994 بحضور الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة».