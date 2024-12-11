تعاون جديد بين روبي ونيللي كريم بعد غياب 10 سنوات

تخوض الفنانة نيللي كريم السباق الرمضاني 2025، بمسلسل "جاني في المنام"، بمشاركة الفنانة روبي بعد مرور أكثر من 10 سنوات على تعاونهما الأول في مسلسل "سجن النساء" الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني 2014.

ونشرت الفنانة نيللي كريم صورًا عبر خاصية "ستوري" إنستجرام، إذ ظهر الاسم الجديد على كلاكيت التصوير، و علقت قائلة: “من أول يوم تصوير، من إخراج محمد شاكر خضير ومن تأليف مهاب طارق”.

تفاصيل مسلسل “جاني في المنام”

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي درامي المكون من 15 حلقة، حول 4 شقيقات هن نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، وهن مترابطات وعلاقتهن جيدة، ولكن تحدث مفاجأة تقلب مجرى الأحداث وتسبب أزمات بينهن.

آخر أعمال الفنانة نيللي كريم

خاضت الفنانة نيللي كريم السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “فراولة” وكان مكون من 15 حلقة، دارت أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية فراولة، وهي فتاة من طبقة اجتماعية فقيرة تهوى قراءة الفنجان، ولكنّ لديها طموح كبير بأن تصل إلى مكانة مرموقة في المجتمع، وتبحث عن السعادة والطاقة الإيجابية لتحتل منصبًا مهمًا.

شارك في بطولة مسلسل “فراولة” كل من، نيلي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، وضيوف شرف منهم الفنانة سمر مرسي، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.