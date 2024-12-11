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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعطل الحركة المرورية بالطريق الزراعي بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهد طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، أعلى كوبري بنها، في محافظة القليوبية، حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بمواد غذائية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق. 

الطريق الزراعي 

 

ودفعت الأجهزة الأمنية بمعداتها لإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها أمام المواطنين. 

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بمواد غذائية بطريق  "القاهرة - الإسكندرية"  الزراعي، أعلى كوبري بنها. 

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بمعدات لإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بسهولة ويسر أمام المواطنين.

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