ads
الأربعاء 11 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مرور ميداني لزراعة الشرقية للنهوض بالمحاصيل الزراعية بمركز الحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تكثيف المرور الميداني على الحقول  الزراعية تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من  الوزارة بالانتشار في المحافظات والتواجد مع المزارعين لتشجيعهم على زراعة المحاصيل الزراعية لضمان زيادة الإنتاجية و رفع مستوى المعيشة .

وأوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أنه فى إطار أنشطة الإرشاد الزراعي  قامت المديرية بالمرورالميدانى على  الحقول الإرشادية لمحصول القمح بمركز الحسينية ، بحضور الدكتورة  دينا عبد الله بقسم بحوث القمح والمهندس هانى صلاح أخصائي الإرشاد  بالمحافظة والمهندس عبدالحميد حسن رئيس قسم الإرشاد بالحسينية.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلي إنه خلال المرور الميداني تم التوعية بضرورة  مراعاة التوصيات اللازمة أثناء  زراعة محصول القمح كذلك التوعية  بأهمية الرى خاصة رية المحاياة والتسميد بالجرعات المناسبة  و ضرورة المكافحة المتكاملة للحشائش والعلاج بالمبيدات الموصى بها.

لافتاً إلى ضرورة  التواجد الفعال مع المزارعين في الحقول للتنبيه باستخدام التقاوى الجيدة المعتمدة والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي عليهم  حيث أن  محصول القمح  من أهم المحاصيل الإستراتيجية في محور الأمن الغذائي.

الإرشاد الزراعي الحقول الإرشادية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس حازم الاشموني المكافحة المتكاملة للحشائش