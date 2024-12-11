مرور ميداني لزراعة الشرقية للنهوض بالمحاصيل الزراعية بمركز الحسينية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تكثيف المرور الميداني على الحقول الزراعية تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من الوزارة بالانتشار في المحافظات والتواجد مع المزارعين لتشجيعهم على زراعة المحاصيل الزراعية لضمان زيادة الإنتاجية و رفع مستوى المعيشة .

وأوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أنه فى إطار أنشطة الإرشاد الزراعي قامت المديرية بالمرورالميدانى على الحقول الإرشادية لمحصول القمح بمركز الحسينية ، بحضور الدكتورة دينا عبد الله بقسم بحوث القمح والمهندس هانى صلاح أخصائي الإرشاد بالمحافظة والمهندس عبدالحميد حسن رئيس قسم الإرشاد بالحسينية.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلي إنه خلال المرور الميداني تم التوعية بضرورة مراعاة التوصيات اللازمة أثناء زراعة محصول القمح كذلك التوعية بأهمية الرى خاصة رية المحاياة والتسميد بالجرعات المناسبة و ضرورة المكافحة المتكاملة للحشائش والعلاج بالمبيدات الموصى بها.

لافتاً إلى ضرورة التواجد الفعال مع المزارعين في الحقول للتنبيه باستخدام التقاوى الجيدة المعتمدة والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي عليهم حيث أن محصول القمح من أهم المحاصيل الإستراتيجية في محور الأمن الغذائي.