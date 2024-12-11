الرئيس الصيني: موريشيوس شريك مهم في إفريقيا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أن موريشيوس تعد شريكا مهما لبلاده في أفريقيا، مشيرا إلى أنه تم الارتقاء بالعلاقات الثنائية ورفعها إلى مستوى شراكة استراتيجية بفضل الجهود المنسقة من الجانبين.

وأوضح شي - حسبما نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن البلدين يتقاسمان نفس المسئولية في حماية الإنصاف والعدالة الدوليين كما أن الجانبين لديهما إمكانات كبيرة لتحقيق مستقبل واعد، وذلك في رسالة بعث بها إلى دارام جوكول لتهنئته على توليه منصب الرئيس الجديد لموريشيوس.

وأضاف شي أنه يولي أهمية كبيرة إلى تعزيز العلاقات مع جمهورية موريشيوس، كما أعرب عن استعداده العمل مع جوكول لتنفيذ ما تم التوصل إلبه في قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني-الأفريقي وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة بالإضافة إلى توسيع التعاون العملي في مختلف المجالات والدفع من أجل تحقيق المزيد من التقدم.

