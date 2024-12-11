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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العاهل الأردني يبحث مع وزير الدفاع القبرصي تعزيز التعاون بمختلف المجالات

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
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استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم /الأربعاء/ وزيرالدفاع القبرصي فاسيليس بالماس، الذي يزور عمان حاليا.
وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني اليوم أن الجانبين بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات خاصة بالمجال الدفاعي.
حضر اللقاء، الذي عقد قبيل توجه العاهل الأردني إلى الإمارات في زيارة عمل، مدير مكتب الملك المهندس علاء البطاينة ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وسفير قبرص لدى الأردن سيفاج أفيديزيان.

العاهل الأردني وزير الدفاع القبرصي الملك عبدالله الثاني