وكيل تعليم بني سويف يشهد الاحتفال باليوم العالمي للطفل المعاق بمدرسة الفكرية

شهد سعيدا ندا وكيل مديرية التربية والتعليم ببني سويف، الإحتفال باليوم العالمي للطفل المعاق بمدرسة التربية الفكرية، تحت رعاية الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بحضور سليمان محمد علي مدير إدارة التربية الخاصة، والدكتورة عائشه عبد الرحيم مدير إدارة الأزمات.

وأشار وكيل المديرية إلي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بذوي الهمم وتعمل جاهدة على دمجهم في المجتمع .

فعاليات وأنشطة تطبيق النموذج الياباني بمدرسة الشهيد محمود عيد درويش بالرياض التابعة لإدارة ناصر التعليمية

وفي سياق متصل شهد سعيد ندا وكيل المديرية، يرافقه محمد إمام منسق المتابعة فعاليات وأنشطة تطبيق النموذج الياباني بمدرسة الشهيد محمود عيد درويش بالرياض التابعة لإدارة ناصر التعليمية .

ياتي ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على تعليمات الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف بمتابعة تنفيذ تطبيق النموذج الياباني بالمدارس الحكومية .

وخلال الزيارة حرص وكيل المديرية على تفقد جميع أجهزة أنشطة التوكاتسو بالمدرسة، كما شاهد العروض والأنشطة المتنوعة التي نفذها تلاميذ المدرسة من ( كاراتيه وجمباز وأنشطة حياتية متنوعة

وأشاد وكيل المديرية بفكرة تطبيق النموذج الياباني بالمدارس الحكومية والذي يهدف إلى إكساب الطلاب مهارات ومعارف حياتية جديدة.

وتضمنت أنشطة التوكاتسو ( الباقة الموسعة ) خمس أنشطة رئيسية حول ( الريادة اليومية ، التنظيف ، مجلس طلاب الفصل ، الفعاليات المدرسية ، المناقشات التوجيهية ).