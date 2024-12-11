الإيرادات العامة لسلطنة عمان تتجاوز 10.2 مليار ريال عماني

سجلت الإيرادات العامة لسلطنة عمان حتى نهاية أكتوبر 2024م نحو 10 مليارات و203 ملايين ريال عماني مرتفعة بنسبة 4 بالمائة مقارنة بـ 9 مليارات و800 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط.

وبينت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العمانية - ونقلتها وكالة الأنباء العمانية اليوم /الأبعاء/ - أن صافي إيرادات النفط ارتفع حتى نهاية أكتوبر الماضي بنسبة 11 بالمائة، مسجلًا 6 مليارات و29 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل 5 مليارات و446 مليون ريال عُماني حتى نهاية أكتوبر 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 83 دولارا أمريكيا للبرميل، في حين بلغ متوسط كمية إنتاج النفط 999 ألف برميل يوميا؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى منهجية تحصيل شركة تنمية طاقة عُمان لإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.

في حين انخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية أكتوبر 2024 بنسبة 12 بالمائة ليبلغ مليارًا و525 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و734 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023؛ ويُعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل شركة الغاز المتكاملة لإيرادات الغاز.

وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية أكتوبر 2024 بنحو 21 مليون ريال عُماني، إذ بلغت مليارين و629 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليارين و608 ملايين ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023.

وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية أكتوبر الماضي 9 مليارات و684 مليون ريال عُماني مرتفعًا بمقدار 714 مليون ريال عُماني أي بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالإنفاق الفعلي في الفترة ذاتها من عام 2023 البالغ 8 مليارات و970 مليون ريال عُماني.أما المصروفات الجارية فبلغت 6 مليارات و860 مليون ريال عُماني، منخفضةً بنحو 12 مليون ريال عُماني، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م والبالغة نحو 6 مليارات و872 مليون ريال عُماني.

