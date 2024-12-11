صندوق "أفريقيا 50"يستثمر بقيمة 15 مليون دولار في"رايا"

أعلن صندوق "أفريقيا 50" المستثمر في البنية التحتية ومدير الأصول في عموم أفريقيا، اليوم عن استثمار بقيمة 15 مليون دولار في رايا داتا سنتر (RDC).

ذكر ذلك بيان "لصندوق أفريقيا 50"وأضاف أن الاستثمار الذي يخضع للموافقات التنظيمية، سيعززالعمليات الحالية لشركة RDC ويمول تطوير مركز بيانات من المستوى الثالث في مصر، مما يدفع الاقتصاد الرقمي ونظام الشركات الناشئة في البلاد.

وتتطلب صناعة مراكز البيانات في مصر استثمارات كبيرة، مدفوعة بالطلب المرتفع وسط الاقتصاد الرقمي المتنامي في البلاد واستخدام الإنترنت.

ومنذ تأسيسها في عام 2012، اكتسبت RDC سمعة قوية كمزود موثوق به لخدمات التخزين المشترك والسحابة للعملاء من الشركات المحلية والدولية.

وتدير RDC، المملوكة بالكامل لشركة راية القابضة للاستثمار المالي المدرجة في بورصة مصر (رايا القابضة)، حاليًا مركزين للبيانات من الدرجة الثالثة في القاهرة.

ولا يسمح التمويل الجديد لشركة RDC بتوسيع قدرتها بشكل مستدام فحسب، بل يوفر أيضًا فرصة للشركة للاستفادة من خبرة وشبكات مراكز البيانات في Africa50 في جميع أنحاء القارة.