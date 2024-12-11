قرية نشوة بمركز الزقازيق تستقبل قافلة طبية وتقديم العلاج ل 2809 مواطنين

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على الأثر الإيجابي الكبير للقوافل الطبيه ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» ، مشيراً إلى أن المبادرة تسهم في توفير الرعاية الطبية الشاملة للمواطنين في المناطق النائية وتعزز من الوصول إلى خدمات الصحة العامة ، كما قدم المهندس حازم الأشموني، شكره للفرق الطبيه على الجهود الكبيرة ، مؤكداً أن المبادرة تعكس التزام المحافظة بتوفير الرعاية الصحية للمناطق النائية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل شامل. وأشار إلى أن هذه القوافل تعد جزءاً من استراتيجية المحافظة لتحسين جودة الحياة الصحية لسكان الشرقية.

ومن جانبه أوضح الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة ان القافلة إستمرت على مدار يومين، وقدمت خدماتها لنحو ٢٨٠٩ مرضى من أهالي القرية والمناطق المحيطة ، مع صرف العلاج اللازم لهم وتحويل ١٠ حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية. كما تضمنت القافلة ١١ عيادة بتخصصات طبية متنوعة شملت الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن، الرمد، والأسنان. وتم تخصيص عيادتين لتخصص الأطفال لتلبية احتياجات الأهالي.بالإضافة إلى الكشف الطبي، أجرت القافلة فحوصات مبكرة لأمراض السكري والضغط، وقدمت جلسات توعية صحية شملت ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي، وطرق الفحص الذاتي، ودعم صحة الأم والجنين

يُذكر أن هذه القافلة تعد الحادية والعشرين منذ انطلاق المبادرة في سبتمبر الماضي، ليصل إجمالي المستفيدين إلى ٤٩٦٠٨ مريض، وتحويل ١٧٥ حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية.