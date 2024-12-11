السيسي يتوجه إلى مقر رئاسة الوزراء الأيرلندية للقاء سيمون هاريس

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر رئاسة الوزراء الأيرلندية للقاء رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس.

ويلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مع رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس بمقر رئاسة الوزراء الأيرلندية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل رئيس جمهورية أيرلندا مايكل هيجينز، اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر الرئاسة بدبلن حيث تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.