المستشار الألماني يقدم طلبا للتصويت على الثقة إلى البرلمان

يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم /الأربعاء/ تقديم طلب إلى البرلمان لإجراء تصويت على الثقة؛ وهو ما يمثل مقدمة ضرورية لإجراء انتخابات اتحادية جديدة بعد انهيار ائتلافه الشهر الماضي.

وتوقفت عملية صنع السياسات إلى حد كبير منذ انهيار ائتلاف شولتز المنقسم بين الديمقراطيين الاجتماعيين والخضر والديمقراطيين الأحرار الليبراليين، مما تركه على رأس حكومة أقلية.

لكن النظام السياسي في ألمانيا لا يسمح لرئيس الحكومة ببساطة بالدعوة إلى انتخابات جديدة لأنه مصمم لضمان الاستقرار وإعطاء فروع أخرى للسلطة مثل البرلمان والرئاسة رأي في مثل هذه الأمور المهمة.

ومن المتوقع أن يخسر شولتز التصويت المقرر في 16 ديسمبر الجاري، حيث لم تعد حكومته تتمتع بالأغلبية.

كما يجب عليه بعد ذلك أن يطلب من الرئيس حل البرلمان، مما يؤدي إلى الدعوة لانتخابات جديدة.

وبعد تصويت الثقة، سيكون أمام الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير 21 يوما لحل البرلمان الألماني /البوندستاج/، على أن تجرى الانتخابات خلال 60 يوما من قرار حل البرلمان، و\لك بحسب ما أورد موقع /دويتشه فيلله/ الإخباري الألماني.

يأتي التصويت بعد عشرة أيام فقط من خسارة رئيس الوزراء الفرنسي السابق ميشيل بارنييه تصويت الثقة في البرلمان، مما يؤكد الدرجة غير العادية من عدم الاستقرار السياسي التي تعاني منها كلتا القوتين العظميين في أوروبا.

واتفق شولتز مع المعارضة على إجراء التصويت في 23 فبراير، مما يهيئ ألمانيا لحملة انتخابية قصيرة وشتوية.

ويسير المحافظون المعارضون على الطريق الصحيح للفوز، حيث أظهر استطلاع للرأي نُشر يوم الاثنين أنهم حصلوا على 31٪، يليهم حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف بنسبة 18٪، والحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتز بنسبة 17٪ والخضر بنسبة 13٪.

وتوقعت استطلاعات الرأي ألا يحقق كل من الحزب الديمقراطي الحر وتحالف سارة فاجنكنيخت الذي تم إنشاؤه حديثًا عتبة 5٪ اللازمة لدخول البرلمان حيث يتوقع أن يحصدا نسبة 4٪.

ومع ذلك، يقول المحللون إن استطلاعات الرأي يمكن أن تتغير بسرعة، حيث أصبح الناخبون أقل ولاءً للأحزاب مما كانوا عليه في السابق، وهو ما يذكرنا بحملة الانتخابات لعام 2021 عندما انتقل المحافظون من الصدارة إلى المركز الثاني في غضون بضعة أشهر.

ويُعتبر زعيم المحافظين فريدريش ميرز على وجه الخصوص عرضة للزلات وسريع الغضب.

وسيصبح شولتز المستشار الخامس في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية الذي يطرح تصويتًا بالثقة في البرلمان.

