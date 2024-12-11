GIZ مصر تختتم المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية

أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ مصر) عن اختتام المرحلة الأولى من مشروع "بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية"، وذلك خلال احتفالية نظمتها في المتحف القومي للحضارة المصرية.

ويُنفذ المشروع بتمويل مشترك من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وصندوق التنمية الحضرية.

واستهدف المشروع تحسين جودة الحياة في محافظات الإسكندرية، البحيرة، وأسيوط، حيث تم التركيز على تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة.

وخلال الاحتفالية، استعرضت الوكالة أبرز إنجازات المشروع خلال السنوات الأربع الماضية، التي شملت:

تحسين الخدمات الأساسية: تنفيذ 17 مشروعًا في قطاعات الصحة، التعليم، النقل، والشباب.

تعزيز المهارات: تمكين أكثر من 800 فرد من خلال برامج تدريبية متخصصة.

إحياء المساحات العامة: استفاد أكثر من 185 ألف شخص من المساحات التي تم تطويرها.

الارتقاء بالخدمات التعليمية: توفير بيئات تعليمية أفضل لأكثر من 7300 طالب عبر تطوير المدارس وبناء مبانٍ جديدة.

وكشفت الوكالة عن بدء المرحلة الثانية من المشروع في يناير 2025، بميزانية تقدر بـ 22 مليون يورو، وتشمل محافظات الجيزة، أسوان، القليوبية، والإسكندرية، وتهدف المرحلة الجديدة إلى توسيع نطاق المشروعات التنموية وتعزيز جهود تحسين الظروف المعيشية في المناطق الحضرية.

كارل موريتز لايفجن، نائب رئيس التعاون الألماني بالسفارة الألمانية بالقاهرة أوضح أن المشروع يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضرية، مشيرًا إلى استفادة أكثر من 750 ألف مواطن من المرحلة الأولى.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية على أهمية الشراكات الدولية في دعم التنمية المستدامة وتطوير المجتمعات.

وأشار المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية إلى نجاح المرحلة الأولى، مؤكدًا الاستعداد لتنفيذ مشروعات جديدة في المرحلة الثانية، تشمل تطوير أسواق عامة ومساحات خضراء.

وأكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط أن المشروع ساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية عبر خلق فرص عمل وتحسين الخدمات الأساسية.

في حين أشارت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة إلى التطوير الشامل للسوق القديم وحديقة إدكو، ما عزز الخدمات العامة بالمنطقة.

ويُعد المشروع خطوة محورية نحو تعزيز التنمية الحضرية المستدامة في مصر، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية، تمكين الشباب، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للمعيشة والعمل.