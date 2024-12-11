15 قرارا في الاجتماع الأول لمجلس الجبلاية الجديد برئاسة هاني أبو ريدة

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اجتماعاً قبل ظهر اليوم بعد إعلان فوزه بثقة الجمعية العمومية للاتحاد التي أقيمت أمس.
وحرص المهندس هاني أبوريدة و جميع أعضاء مجلس الإدارة الجديد على توجيه التحية و الشكر لمجلس الإدارة المنتهية ولايته متمنين لجميع أعضائه التوفيق.
كما اتخذ المجلس خلال اجتماعه القرارات التالية:
١- تكليف حسين عوض بالعمل مديرا ماليا للاتحاد وأحمد زاهر نائباً للمدير المالي .
٢- تكليف الإدارات التنفيذية و المالية بتشكيل لجان لإنهاء عمليات التسليم و التسلم في خلال عشرة أيام من تاريخه.
٣- تكليف المدير التنفيذي بتقديم تقرير عن أي تعيينات أو تعاقدات تمت خلال الشهور الستة الأخيرة لبحث قانونيتها و جدواها.
٤- توجيه الشكر لجميع لجان الاتحاد و تكليف الإدارات بتسيير الأعمال بشكل مؤقت.
٥- قبول استقالة لجنة الحكام و تشكيل لجنة لإدارة شئون التحكيم لحين تعيين خبير أجنبي، وتضم كلاً من الكابتن وجيه أحمد و الكابتن هشام صلاح مصطفى والكابتن جهاد جريشة و الدكتور عزب حجاج و الكابتن فهيم عمر ، مع تعيين الكابتن چيمس حنا مديراً مالياً للحكام و تكليفه بتقديم تقرير عن مستحقات الحكام بشكل عاجل.
٦- توجيه الشكر للجان الفروع و تكليف المدير التنفيذي و المدير المالي لكل فرع منها بتسيير الأعمال لحين التشكيل الجديد.
٧-تشكيل لجنة برئاسة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد و السيد / محمد أبو حسين عضو مجلس الإدارة لتقديم دراسة تفصيلية عن الموقف المالي للاتحاد وعرضه على المجلس في اجتماعه المقبل.
٨- تشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد حلمي الشريف و السيد/ طارق أبو العينين عضوي المجلس لمراجعة العقود الخاصة بالاتحاد.
٩- تشكيل لجنة برئاسة محمد الشربيني و مصطفى أبو زهرة عضوي المجلس و الدكتور أشرف موسى لتقديم تقرير مفصل عن الفروع قبل إعادة تشكيلها.
١٠- تكليف الإدارة الفنية بتقديم تقرير عن المنتخبات الوطنية مرفقاً به التزاماتها خلال الفترة المقبلة، وذلك لعرضه على اللجنة الفنية عقب تشكيلها، بالإضافة إلى عرض لما تم بخصوص مشروعات الاتحاد الدولي و برامج التطوير .
١١- تكليف سيد بخيت مديراً لإدارة المسابقات بالتنسيق و عرض الموقف الحالي لكل الأقسام قبل اتخاذ أي قرارات تخص المواسم المقبلة.
١٢- تكليف وليد درويش عضو المجلس بدراسة و عرض موقف مسابقات المراحل السنية بكل مسمياتها.
١٣- تكليف إيناس مظهر عضو المجلس و السيدة هيام بركة بعرض الموقف الخاص بنشاط الكرة النسائية بجميع مستوياتها.
١٤- تكليف أسامة إسماعيل بالعمل مديراً لإدارة الإعلام و تقديم تصوره لاحتياجات الادارة للفترة المقبلة مع تكليفه بالقيام بدور المتحدث الإعلامي للاتحاد.
١٥- التنبيه على جميع المنتمين للاتحاد في إداراته و لجانه و فروعه و المنتخبات الوطنية بعدم الظهور أو الحديث لوسائل الإعلام المختلفة دون إذن مسبق.
البوابة سبورت
15 قرارا في الاجتماع الأول لمجلس الجبلاية الجديد برئاسة هاني أبو ريدة
عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اجتماعاً قبل ظهر اليوم بعد إعلان فوزه بثقة الجمعية العمومية للاتحاد التي أقيمت أمس.