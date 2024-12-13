فريق المحلة للبالية..سيمفونية العروض القومية ومهرجان التربية المسرحية



فريق غير تقليدي، عندما تشاهده، يبهرك الٱداء والإبداع في العروض الفنية، حيث يودي الرقصات بتلاحم وتناغم ،وكأنه سيمفونية مترابطة متلاحمة أنه فريق " المحلة للبالية والأداء الحركي”.

قال "خالد النموري" مدرب ومصمم ”فريق المحلة البالية والأداء الحركي لـ “البوابة نيوز” الفريق تابع لمسرح 23 يوليو بالمحلة، التايع للهيئه العامة لقصور الثقافة ،والإدارة العامة للطفل ، وذلك تحت رعاية الدكتور “أحمد هنو “ وزير الثقافة ، ”محمد عبد الحافظ ”نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ” وائل شاهين” مدير مديرية الثقافة بالغربية.

وأضاف "النموري" :تم تشكيل الفريق منذ 3أعوام، ثم أعتمد كفريق رسمي من وزارة الثقافة ، مشيرا الى أن من أبرز العروض التي شارك فيها الفريق، عرض مع برنامج تليفزيوني شهير ، كما شارك مع الفنانة الإعلامية" صفاء أبو السعود.

واشار إلى أن الفريق شارك العام الماضي مع الفنانة الكبيرة “لبلبة”، خلال عروض بمدينة القاهرة ، وذلك بمهرجان التربية المسرحية للمدارس الخاصة التابع للتربية والتعليم.

وتابع “النموري “ : الفريق شارك في عدة مسرحيات تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، والفريق يتدرب علي مسرحية استعراضية يعنوان " وطن الأرانب" بمسرح 23 يوليو.

وأكد انه يعمل موجة اول تربية مسرحية بإدراة غرب المحلة التعليمية،وانه تخرج من تربية رياضية ، ثم حصل علي شهادة الليسانس من كلية الٱداب والبكالوريوس من كلية التربية .كما درس دورات في معهد البالية ودورات في الفن الشعبي ، ودرس دراسات حرة في المسرح .

وقال “النموري “ : الفريق شارك في جميع المناسبات الفنية والقومية بمحافظة الغربية، والفنانه إيمان زهران ٱقدم مدربة بالية بالفريق ، وتعد من ابرز الفنانات موضحا أن راقصة البالية" جنى سامح" من أبرز راقصات الباليه رغم انها طالبة في الصف الثالث الإعدادي .

وشدد على حرصه علي ضم فنانين من ذوي الهمم ومتلازمة داون للفريق ، وذلك في إطار رعاية الرئيس والدولة لذوي الهمم، مؤكدا ان تجربة الدمج نججت نجاحا كبيرا، وحقق الفريق تميزا ملحوظًا.

واضاف “النموري “ : الفنانة “فريدة” من أبرز العارضات من متلازمة داون بالفريق، موضحا أن أعمار أعضاء الفريق تتفاوت تبدأ بالبراعم ثلاث سنوات وحتي 15 عاما

وأكد أن الفريق شارك فى عروض علي المسرح ، كما شارك في العروض القومية والعروض المسرحية المختلفة التابعة لمديرية الثقافة بالمحلة.