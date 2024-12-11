القابضة للمياه تسلط الضوء على تطوير الموارد البشرية ومبادرات النزاهة بمعرض IWWI 2024

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي جلسة نقاشية بعنوان: "تطوير الموارد البشرية ومبادرات النزاهة والإنجازات في قطاع المياه والصرف الصحي في مصر"، وذلك في إطار مشاركتها بفعاليات معرض ومؤتمر البنية التحتية للمياه والمخلفات (IWWI) ومؤتمر Arwadex 2024.

وناقشت الجلسة التي أدارتها غادة عبد الوهاب، رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات بالشركة القابضة، التحديات الكبيرة فى تطوير قطاع الموارد البشرية من خلال إدارة أكثر من 146,000 موظف موزعين على 25 محافظة في مصر.

وأكدت أنه رغم هذه التحديات، حققت الشركة تقدمًا ملموسًا من خلال برامج مبتكرة تشمل تطوير المسارات المهنية للموظفين، وتنفيذ برامج قيادية تعتمد على معايير دولية، وإطلاق مبادرات لتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد عبر بناء قدرات فردية ومؤسسية متطورة.

وقدم المتحدثون من الشركة القابضة وهم الدكتورة إيمان خضر، المدير العام لبرنامج المسار المهني، ونهى إبراهيم، المدير العام للتدريب، وأحمد جمال، المدير العام لبرنامج النزاهة، التجارب الناجحة للشركة القابضة في تطوير الموارد البشرية وتعزيز النزاهة.

واستعرضت الجلسة أبرز البرامج المطبقة، بدءًا من مرحلة الإعداد وحتى النتائج والدروس المستفادة، مع التركيز على إمكانية تبادل الخبرات مع المؤسسات المشابهة لتعزيز التعاون المستقبلي.

ودعت الشركة القابضة جميع المهتمين بقطاع المياه والصرف الصحي إلى حضور هذه الجلسة المتميزة، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية وضمان النزاهة في القطاع، بما يساهم في تحقيق الاستدامة والتنمية الشاملة.

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