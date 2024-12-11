شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم بقاعة السمنار بالجامعة، فعاليات احتفالية هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، وعضو هيئة الرقابة الإدارية ، والدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات والبحوث، وعمداء ووكلاء الكليات، ومحمد سليم أمين عام الجامعة ومديري الكليات، ومجموعة من اتحاد الطلاب بالجامعة.

رئيس جامعة بني سويف يشهد فعاليات احتفالية هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد

وخلال كلمته أعرب الدكتور منصور حسن عن سعادته باحتفالية الهيئة وعقد ندوة عن مكافحة الفساد في رحاب جامعة بني سويف، لافتاً إلى أن هذه الندوة المهمة تأتى في إطار اهتمام القيادة السياسية بالحفاظ على مقدرات الدولة المصرية ومضاعفة إمكاناتها وقدراتها من خلال منع ومكافحة الفساد والقضاء عليه إدراكًا منها بخطورة الفساد كمعوق أساسي للتنمية المستدامة، مؤكدا أن مكافحة الفساد واجب وطني يتطلب تضافر جهود الجميع، موضحاً أن الجامعة لا يقتصر دورها على التعليم والبحث العلمي بل يمتد ليشمل المساهمة في القضايا الوطنية والمجتمعية.

و أشاد رئيس الجامعة بالدور الذى تقوم به هيئة الرقابة الإدارية على جميع المستويات، وخاصة في نشر الوعى و مكافحة الفساد ومدي التعاون مع كافة المؤسسات المعنية من أجل الارتقاء بمستوي الجهاز الحكومي والعمل علي تحسين الخدمات العامة ، فضلاً عن إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة عناصر المنظومة الإدارية،

من جانبه، استعرض رئيس مكتب هيئة الرقابة مفهوم الفساد وأنواعه وآثاره السلبية، ودستور مصر في مجال مكافحة الفساد، ومهام واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية والجرائم التي تختص بضبطها، ورؤية ورسالة الأكاديمية والوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى دور الهيئة في متابعة النظم الإدارية والكشف عن أسباب القصور ومكافحة المخالفات في المؤسسات والهيئات المختلفة، كما قام بعرض فيديو عن هيئة الرقابة الإدارية يوضح المهام والاختصاص ونطاق العمل والهيكل التنظيمي للهيئة.

وفى نهاية اللقاء دار حوراً مفتوحاً بين الحضور ومسئولي الهيئة للرد على كافة استفساراتهم المتعلقة بالمنظومة الإدارية داخل الجامعة، كما قام الدكتور منصور حسن بإهداء درع الجامعة إلى رئيس مكتب الهيئة تقديراً للتعاون المثمر بين الجانبين.