روسيا تصدر تحذيرًا شديدًا بشأن داعش في سوريا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، يوم الأربعاء وجود خطر حقيقي يتمثل في احتمالية عودة تنظيم داعش الإرهابي إلى سوريا مرة أخرى.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريحات للصحفيين أن هناك خطرا حقيقيا من أن تظهر "داعش" مرة أخرى، وكل تلك الجماعات التي سبق وظهرت، وهذا أمر مثير للقلق.

يذكر أن روسيا تصنف داعش تنظيما إرهابيا، عملا بقرار المحكمة الروسية العليا المؤرخ في 29 ديسمبر 2014، يُحظر نشاطها في روسيا".

وفي السياق نفسه، أكد الناطق باسم قصر الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن روسيا ساعدت سوريا بعد عام 2015، في التغلب على الإرهابيين وتحقيق استقرار الوضع.

وسقط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد الماضي بعد وصول المسلحين إلى العاصمة الروسية دمشق، وانتقل الأسد وعائلته للعيش في العاصمة الروسية موسكو.

وكانت الفصائل المسلحة بدأت هجماتها ضد مواقع الجيش السوري، نهاية نوفمبر الماضي وسيطرت في البداية على مدينة حلب وبعد ذلك اقتحموا إدلب وتوالى انسحاب الجيش السوري أمام الفصائل المسلحة حتى الوصول إلى العاصمة دمشق.

وأعلن رئيس الوزراء السوري غازي الجلالي، تسليمه السلطة إلى أحمد الشرع زعيم هيئة تحرير الشام، التي قادت المواجهات ضد الجيش السوري، واتفق الجانبين على تعيين محمد البشير رئيسا لوزراء سوريا، ليصبح أول رئيس حكومة بعد سقوط نظام الأسد الذي استمر على سدة الحكم في سوريا من سبعينيات القرن الماضي.