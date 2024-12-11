فيديو.. حرق قبر الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد

أفادت وكالة سبوتنيك الروسية يوم الأربعاء بأن مسلحين اقتحموا قبر الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد وحرقوه.

قبر حافظ الأسد

وقالت "سبوتنيك" في نبأ عاجل، إن مشاهد ومقاطع فيديو رصدت اقتحام مكان قبر الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في مدينة القرداحة وحرقه بشكل كامل.

حافظ الأسد

وسقط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد الماضي بعد وصول المسلحين إلى العاصمة الروسية دمشق، وانتقل الأسد وعائلته للعيش في العاصمة الروسية موسكو.

وكانت الفصائل المسلحة بدأت هجماتها ضد مواقع الجيش السوري، نهاية نوفمبر الماضي وسيطرت في البداية على مدينة حلب وبعد ذلك اقتحموا إدلب وتوالى انسحاب الجيش السوري أمام الفصائل المسلحة حتى الوصول إلى العاصمة دمشق.

وأعلن رئيس الوزراء السوري غازي الجلالي، تسليمه السلطة إلى أحمد الشرع زعيم هيئة تحرير الشام، التي قادت المواجهات ضد الجيش السوري، واتفق الجانبان على تعيين محمد البشير رئيسا لوزراء سوريا، ليصبح أول رئيس حكومة بعد سقوط نظام الأسد الذي استمر على سدة الحكم في سوريا من سبعينيات القرن الماضي.

غارات إسرائيلية على سوريا

وبعد انهيار نظام الأسد في سوريا، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات الجوية على المنشآت والمواقع العسكرية السورية ما تسبب في تدمير قدرات الجيش السوري بحسب البيانات التي أصدرها جيش الاحتلال خلال الأيام القليلة الماضية.