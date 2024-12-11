بنك القاهرة يشارك فعاليات الشمول المالي احتفالا باليوم العالمي لذوى الهمم

يشارك بنك القاهرة بشكل فعال في مبادرات الشمول المالي التي ينظمها البنك المركزي المصري خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.

ويأتي ذلك تأكيدًا على التزام البنك بدعم هذه الفئة وتمكينها من الاستفادة من الخدمات المصرفية بسهولة ودون أي متطلبات إضافية.

خدمات مجانية ومزايا خاصة

أطلق بنك القاهرة العديد من الخدمات المميزة ضمن هذه المبادرة، حيث يتيح فتح حساب "وفر" مجانًا دون حد أدنى، بالإضافة إلى إصدار بطاقات مسبقة الدفع وبطاقات "ميزة" مجانًا.

كما يوفر البنك محفظة "قاهرة كاش" وخدمات الإنترنت والموبايل البنكي بشكل مجاني، بدءًا من عمر 15 عامًا باستخدام الرقم القومي فقط.

وفي خطوة فريدة، يقدم البنك عرضًا خاصًا لذوي الهمم يشمل إعفاءً بنسبة 50% من المصاريف الإدارية على القروض الشخصية، دعمًا لتخفيف الأعباء المالية عليهم.

تسهيلات لذوي الهمم في الفروع والخدمات

لتسهيل الوصول إلى الخدمات، خصص البنك عدداً من الفروع المهيأة بمسارات خاصة ومجهزة لدخول ذوي الهمم، إلى جانب توفير أجهزة صراف آلي سهلة الاستخدام.

كما تلقى موظفو البنك تدريبًا على لغة الإشارة لتقديم خدمة أكثر شمولًا، وتم تخصيص أرقام انتظار خاصة لتقليل أوقات الانتظار.

علاوة على ذلك، يوفر البنك نماذج خدمات مصرفية بلغة برايل، ومعلومات عن المنتجات المصرفية على أقراص مدمجة (CD) أو عبر موقعه الإلكتروني، بالإضافة إلى خدمة زيارة منزلية مجانية للعملاء من ذوي الهمم وكبار السن الذين تجاوزوا 65 عامًا، والتي يمكن طلبها من خلال مركز خدمة العملاء.

جهود واسعة لتعزيز الوعي بالشمول المالي

شارك البنك خلال هذه المبادرة في أكثر من 30 موقعًا في محافظات مختلفة، بما في ذلك الجامعات والمعاهد ومراكز الشباب، لتعزيز الوعي بأهمية الشمول المالي والخدمات المصرفية المتاحة لجميع الفئات.

التزام مستمر بدعم ذوي الهمم

يولي بنك القاهرة اهتمامًا خاصًا بتمكين ذوي الهمم وإبراز قدراتهم المتميزة، خاصة في المجال الرياضي، حيث يرعى البنك البطل العالمي شريف عثمان، لاعب رفع الأثقال البارالمبي، وإبراهيم حمدتو، لاعب تنس الطاولة الشهير بمشاركته المتميزة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

كما يدعم البنك عدة جمعيات خيرية لتحسين حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب شراكته مع مؤسسة "حلم" لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل بنجاح.

من خلال هذه المبادرات، يؤكد بنك القاهرة التزامه الدائم بتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة لفئات المجتمع كافة.