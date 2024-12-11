رجال أعمال إسكندرية: تخفيض وقت الإفراج الجمركي يفتح الأسواق أمام الصادرات المصرية

أعلن هيثم الغبار، أمين عام جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أنه خلال 6 أشهر سيتم اصدار تقرير حول مناخ الأعمال في مصر.

وأكد أن هناك ثقة كبيرة في السياسات المالية التي تنتهجها الدولة، و توفير كافة احتياجات قطاع الأعمال من العملة الأجنبية، لافتا إلي أن هناك استقرار كبير في سعر الصرف وتوفير النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يبعث حالة من الاطمئنان لرجال الأعمال المصريين .

وأوضح هيثم ، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بالإسكندرية، أن هناك تخوف فقط من زيادات غير متوقعة لسعر الصرف، وهو ما يسبب قلق للمستورد المصري .

وقال أمين عام الجمعية، إن إجراءات تخفيض وقت الإفراج الجمركي للصادرات، سيساهم في فتح الأسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية، لأن الصادرات تعني زيادة معدلات النمو الاقتصادى ، وترفع احتياطي العملة الأجنبية، و تحل المثير من المشاكل البيروقراطية.

وشدد على أهمية الحوافز التصديرية المصدرين، و تفعيل الحوافز التي منحها قانون الاستثمار لرجال الأعمال و المستثمرين ، لأن نجاح الاستثمار ليس في جذب المستثمر و لكن في اكتمال المنظومة بحيث يكون انطباع المستثمر الأجنبي أن تجربته ناجحة في مصر، و ينقل هذا الانطباع لغيره في مختلف البلدان .

من جانبه ، أشاد محمد هنو رئيس الجمعية، بالحراك والتطور الذي تشهده الاسكندرية، وضرورة العمل علي تنشيط السياحة بالمحافظة ، و إعادة عمل ميناء الركاب الذي شهدت زيادة 50 % من السياحة الوافدة، و كذلك إنشاء الصوت والضوء، وسياحة الغوص لمشاهدة المدينة الغارقة ، والاهتمام بالشوارع و البنية التحتية والتي تعد من أهم عوامل جذب السائحين والمستثمرين ، و كذلك العمل علي جذب المطورين الصناعيين و تخصيص اراضي لهم علي جانبي المحافظة مما يدعم التنمية الصناعية بالإسكندرية و دعم التنمية الاقتصادية.