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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تفاصيل انهيار عقار مكون من 3 طوابق بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شهد حي جنوب مدينة المنيا بمحافظة المنيا انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق غير مأهول بالسكان دون وجود أي خسائر بشرية.

انهيار عقار  بالمنيا 

الأجهزة الأمنية تعاين موقع انهيار العقار 

تلقت  الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن بانهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق خالي من السكان في جنوب محافظة المنيا.

عمل تقرير  فني عن  العقار  المنهار  

تم فصل المرافق من كهرباء ومياه وغاز عن العقار، وكلفت لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط بإعداد تقرير فني للعقار المنيا  المنهار ومدى تأثير الانهيار على سلامة المنازل المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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