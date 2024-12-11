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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد الصحفية الفلسطينية إيمان الشنطي خلال قصف إسرائيلي على غزة

الصحفية الفلسطينية
الصحفية الفلسطينية إيمان الشنطي
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن الصحفية الفلسطينية إيمان الشنطي استشهدت يوم الأربعاء خلال قصف إسرائيلي على قطاع غزة من بين 9 أشخاص.

وأوضحت وكالة "وفا" أن 5 مواطنين فلسطينيين بينهم الصحفية إيمان الشنطي ونجلها بلال، استشهدوا جراء قصف الاحتلال مبنى سكنيا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأشارت إلى أن مواطن فلسطيني استشهد في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي، ومواطن فلسطيني آخر إثر قصف نقطة لشحن الهواتف شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، فيما استُشهد مواطنان فلسطينيان في قصف الاحتلال منطقة المواصي غرب مدينة رفح.

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