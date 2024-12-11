أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن حصول الجامعة على ميداليتين ذهبية وفضية في بطولة الشهيد الرفاعي ٥٢ للجامعات المصريه "كروس فيت"، وذلك تحت إشراف الكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب.

جامعة بني سويف تحصد ميداليتين "ذهبية و فضية" في بطولة الشهيد رفاعي

ووجه الدكتور منصور التهنئة للطالبة مني حماد عبدالحسيب الحاصلة على المركز الاول علي الفردي طالبات والميداليه الذهبيه، والطالب عمر فتحي حسن المركز الثاني علي الفردي طلبه والميداليه الفضيه، وأعرب عن سعادته بهذا الانجاز الجديد الذي يحققه أبناء الجامعة، وأشاد بالجهد المبذول من قِبل الإدارة العامة لرعاية الشباب والطلاب فى الحصول على المراكز الأولى فى هذه البطولة.

وأكد الدكتور منصور أن الجامعة لن تدخر جهداً لتقديم كافة أشكال الدعم لأبناء الجامعة المتفوقين رياضياً فى كافة الألعاب الرياضية لمواصلة مسيرتهم وتحقيق المراكز الأولى ، وأن الجامعة تعمل دائماً على تهيئة الأجواء المناسبة لكل الطلاب لحصد الميداليات والفوز بالبطولات المتنوعة.