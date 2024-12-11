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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

محمد هنو: نحتاج للعديد من الإصلاحات التشريعية والضريبية لجذب الاستثمارات

مؤتمر رجال أعمال
مؤتمر رجال أعمال اسكندرية
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قال محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن هناك تعاونا كبيرا بين الحكومة والقطاع الخاص، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية مؤكدًا أن الحكومة تعمل بشكل قوي وفعال علي حل مشاكل رجال الأعمال والصناع، وكذا قيام الدولة بتعديل السياسات والعوائق المتعلقة بالضرائب، وضخ حوافز ضريبية متكاملة لتغطية المشاكل التي تواجه مجتمع الأعمال.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للجمعية المنعقد اليوم بالإسكندرية، أن ما زال هناك الحاجة للعديد من الإصلاحات التشريعية والضريبية التي يجب العمل عليها، مطالبًا بضرورة حل مشاكل الجمارك سواء طول فترة الفحص أو التكلفة المرتفعة لعمليات الفحص في الموانئ، وارتفاع قيمة الأرضيات والغرامات في الموانئ، وهو ما يمثل نزيف للعملات الأجنبية، و عبء مالي كبير على المستورد، مشددًا على ضرورة اختصار فترة الإفراج الجمركي، ورحب بقرار استمرار عمل الجمارك طوال أيام الاسبوع و العطلات الرسمية والذي حل نحو 15 %من مشاكل طول مدة الإفراج الجمركي، ونحن نطمح إلى المزيد من الإجراءات.

محمد هنو رئيس جمعية رجال اعمال الاسكندرية الإصلاحات التشريعية و الضريبية جذب الاستثمارات مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية