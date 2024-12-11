إيلون ماسك: بيل جيتس سيفلس إذا ارتفعت أسهم تسلا بنسبة 200%

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، في تعليق على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) إن بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، قد يواجه الإفلاس إذا أصبحت تسلا "أكثر الشركات قيمة في العالم بفارق كبير"، مما يزيد من تصاعد الخلاف المستمر بينهما بشأن موقف جيتس السلبي تجاه أسهم تسلا، فحاليًا تبلغ القيمة السوقية لشركة تسلا حوالي 1.251 تريليون دولار، في حين أن شركة آبل تحتل الصدارة بقيمة 3.729 تريليون دولار، لتحقيق المرتبة الأولى، يتعين على تسلا أن تنمو بنسبة تقارب 200%.

وينبع الخلاف بين المليارديرين من موقف جيتس السلبي تجاه أسهم تسلا، الذي يُعتقد أنه كلفه خسائر تقدر بـ 1.5 مليار دولار، وفقًا لسيرة إيلون ماسك التي كتبها والتر إيزاكسون عام 2023، ففي مقابلة مع قناة CNBC عام 2021، امتنع جيتس عن التعليق على استثماراته لكنه أشاد بإنجازات تسلا قائلًا: "ما حققه إيلون مع تسلا مذهل".

وبلغت التوترات بين الطرفين ذروتها في اجتماع عُقد بمصنع تسلا في أوستن بولاية تكساس في مارس 2022، وناقش الاثنان موضوعات تتعلق بالأعمال الخيرية وتغير المناخ، ووفقًا لكتاب إيزاكسون، اعتذر جيتس عن موقفه السلبي تجاه أسهم تسلا، لكن ماسك رفض قبوله، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع اهتمام جيتس المزعوم بمكافحة تغير المناخ، وقال ماسك لإيزاكسون: “كيف يمكن لشخص أن يدعي أنه ملتزم بمحاربة تغير المناخ، ثم يقوم بشيء يقلل من الاستثمار في الشركة التي تبذل أكبر جهد في هذا المجال.

في منشور على منصة "إكس"، علق ماسك قائلًا: "إذا أصبحت تسلا أكثر الشركات قيمة في العالم بفارق كبير، فإن هذا الموقف السلبي سيؤدي إلى إفلاس بيل جيتس".

تصريحات جيتس الإيجابية:

على الرغم من خلافاتهما، اعترف جيتس علنًا بإنجازات ماسك، وقال خلال عشاء في واشنطن العاصمة: "لا يوجد أحد في عصرنا دفع حدود العلم والابتكار أكثر مما فعل إيلون ماسك".

أداء تسلا في السوق:

شهدت أسهم تسلا ارتفاعًا بنسبة 56.91% هذا العام، مدفوعة بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وتعزيز علاقته مع ماسك، الذي تم ترشيحه لرئاسة وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة، لتصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم، سيتعين على تسلا تجاوز عمالقة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت، ميتا، ألفابت (الشركة الأم لجوجل)، إنفيديا، وأرامكو السعودية.

ويتصدر ماسك حاليا قائمة الأثرياء عالميًا بثروة تبلغ 376 مليار دولار، بينما يحتل جيتس المركز السادس بثروة تبلغ 166 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.