القابضة للمياه تناقش تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الإنذار المبكر في معرض IWWI 2024

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي جلسة نقاشية بعنوان: "تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الإنذار المبكر في قطاع المياه"، وذلك في إطار مشاركتها بفعاليات معرض ومؤتمر البنية التحتية للمياه والمخلفات (IWWI) ومؤتمر Arwadex 2024.

وتتناول الجلسة التي أدارتها الدكتورة مي عفيفي، مدير عام إدارة التعاون الدولي بالشركة القابضة، أبرز التقنيات الحديثة والتطبيقات المتطورة لتوظيف الذكاء الاصطناعي (AI) وأنظمة الإنذار المبكر (EWS) في دعم قطاع المياه والصرف الصحي للتأقلم مع تأثيرات تغير المناخ.

ناقشت الجلسة عددًا من الموضوعات الحيوية، بما في ذلك:

1. أنظمة الإنذار المبكر للفيضانات في مدينة الإسكندرية، حيث استُعرض نموذج شامل يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتقنيات الاستشعار عن بُعد لتحديد المناطق الأكثر تضررًا بالأمطار الغزيرة، ودعم صانعي القرار بخطط لمواجهة الفيضانات.

2. تطبيقات الذكاء الاصطناعي في محطات المياه السطحية، حيث تم توضيح كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مراحل متعددة، بما يشمل الكشف المبكر عن الأعطال بالمحطات، ومراقبة وتحليل جودة المياه ومستوياتها في نهر النيل.

وقدمت الجلسة متحدثين مميزين من الشركة القابضة، وهما: الدكتورة مي عفيفي، مدير عام إدارة التعاون الدولي، الدكتورة ولاء السروجي، مدير عام إدارة الذكاء الاصطناعي والتحكم بشركة مياه القاهرة الكبرى.

وتسعى هذه الجلسة إلى استعراض الحلول المبتكرة وأفضل الممارسات في استخدام التقنيات الحديثة لتعزيز استدامة الموارد المائية وتحسين الخدمات. كما تضمنت الجلسة نقاشًا مفتوحًا مع الحضور لتبادل الأفكار والخبرات، ما يساهم في بناء رؤية مشتركة لتطوير القطاع.

ودعت الشركة القابضة جميع المهتمين بمجال المياه والصرف الصحي إلى الاستفادة من هذا الحدث البارز، الذي يهدف إلى بناء قدرات القطاع لمواجهة التحديات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.