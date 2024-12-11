رجال أعمال الإسكندرية: ندرس حاليًا آلية لتمويل المشروعات الخضراء

قال محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الجمعية تعمل خلال المرحلة الحالية والقادمة على الاتجاه للمشروعات الخضراء، والتحول للأخضر ولكنْ هناك تحدٍ كبير في التحول لهذه المشروعات خاصة فيما يتعلق بالتمويل، لافتا إلى أن هناك اتجاها حاليا لتشجيع ريادة الأعمال وأفكار و مشاريع الشباب الناشئة، وتبني هذه الأفكار وتحقيقها على أرض الواقع.

وأضاف هنو خلال المؤتمر الصحفي للجمعية، اليوم الأربعاء، أن الجمعية تدرس حاليا آلية لتمويل المشروعات الخضراء من خلال البرامج التمويلية الحالية بالجمعية.

وقال، إن الجمعية تستهدف توفير تمويلات بهدف الوصول المحرومين من التمويل في المناطق النائية، والصعيد، بعد بدراسة القطاعات التي تحتاج للتمويل في ظل أن هدفنا تمويل تنموي وغير هادف للربح.

وعن أبرز الخطط المستقبلية للجمعية، قال هنو، إن الجمعية تفتح ذراعيها لأي جهة ودولة ترغب الاستثمار في مصر ومساعدته، مؤكدًا نجاح الزيارات التي تنظمها الجمعية لكافة الدول وبصفة خاصة دول الجوار ، ونجحنا في إبرام تعاقدات تصديرية كثيرة، كما أننا نبحث فرص حقيقية لغزو السوق الإفريقية وهي أسواق واعدة وهامة جدا لنا.

وقال هنو ، إن المشكلة الاقتصادية العالمية التي ألمت بالعالم منذ عامين، أدت إلى تأخير تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية، ولكن مصر نجحت في تخطي هذه الأزمة لما تتمتع به من مميزات و حوافز استثمارية كثيرة جاذبة للاستثمار، ونحن فقط نحتاج إلى عودة الثقة للمستثمر بأن الأوضاع مستقرة، في ظل القضاء على المعوقات التي نجحت الحكومة فيها بقوة.