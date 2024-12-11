باحث سياسي: إسرائيل تعزز وجودها في الجولان بحجة تأمين حدودها

قال الدكتور محمد عز العرب، خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إنّ إسرائيل تستغل حالة الفراغ واللانظام الموجودة في سوريا، عن طريق احتلال المزيد من الأراضي السورية، موضحا أنه منذ عدوان 1967 لم تدخل إسرائيل منطقة القنيطرة أو جيل الشيخ أو تتوغل في الجولان كما يحدث الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ إسرائيل تستخدم تزييف الحقائق، وتخالف اتفاقية فض الاشتباك بين مصر وسوريا، مشيرا إلى أن ما تفعله إسرائيل ينافي مواثيق القانون الدولي.

وتابع: «إسرائيل تحاول ترسيخ وضع قائم، بحيث أن يكون النظام الجديد ليس لديه الأحقية في المناداة بانسحاب إسرائيل من الجولان، إذ تحاول تعزيز وجودها في بعض المناطق السورية بحجة تأمين حدودها».