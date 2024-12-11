للمرة الأولى.. «فيفا» يعلن موعد ومكان انطلاق كأس العالم للسيدات 2027

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن كأس العالم للسيدات 2027 ستُقام في البرازيل خلال الفترة من 24 يونيو وحتى 25 يوليو 2027

وستضم البطولة 32 فريقا، حيث تعد هي النسخة الأولى من كأس العالم للسيدات التي تقام في أمريكا الجنوبية، وسيتم توزيع المقاعد نفسها للاتحادات القارية، مثل نسخة 2023، مع تأهل 11 فريقا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مباشرة.

ويحصل الاتحاد الآسيوي على 6 مقاعد مباشرة، في حين يحصل الاتحاد الإفريقي واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) على 4 مقاعد لكل منها، في حين سيحصل اتحاد أمريكا الجنوبية على 3 مقاعد، واتحاد الأوقيانوس على مقعد واحد.

وسيتم تحديد آخر 3 مقاعد من خلال ملحق عالمي، يضم 10 فرق، يقام على مرحلتين بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 وفبراير (شباط) 2027.

وتستضيف البرازيل رسميًا، التي فازت بحقوق الاستضافة في مايو الماضي، البطولة بين 10 و12 ملعبا، كثير منها استخدم خلال كأس العالم للرجال 2014.

وقال رئيس «فيفا»، جياني إنفانتينو، في بيان: «هذه البطولة التاريخية سيكون لها تأثير هائل، ليس في أمريكا الجنوبية فحسب، بل في جميع أنحاء العالم».

ومن المقرر أن يؤكد «فيفا» أيضا البلد المستضيف لكأس العالم للرجال في عامي 2030 و2034 اليوم الأربعاء، إذ ستذهب النسخة الأولى إلى ملف من 3 قارات، و6 دول بقيادة المغرب وإسبانيا والبرتغال، والثانية إلى السعودية.