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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بدء القمة المصرية الإيرلندية بقصر الرئاسة بدبلن

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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انطلقت قبل قليل بمقر الرئاسة الإيرلندي جلسة مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية أيرلندا مايكل هيجينز

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مقر القصر الجمهورية بأيرلندا حيث التقي الرئيس السيسي مع رئيس جمهورية أيرلندا مايكل هيجينز في القصر الجمهوري بدبلن

ثم يلتقي الرئيس السيسي مع رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس بمقر رئاسة الوزراء الأيرلندية

ويجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك

ووصل الرئيس السيسي مساء أمس الثلاثاء إلى العاصمة الأيرلندية دبلن وهي المحطة الثالثة والأخيرة في جولته الأوروبية التي شملت من قبل الدنمارك والنرويج.

 

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